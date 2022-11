Grupa B: Anglia - USA 0:0.

Sędzia: Jesus Valenzuela (Wenezuela). Widzów: 68 463.

Anglia: Jordan Pickford - Kieran Trippier, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw - Jude Bellingham (68. Jordan Henderson), Declan Rice, Mason Mount - Bukayo Saka (78. Marcus Rashford), Harry Kane, Raheem Sterling (68. Jack Grealish).

USA: Matt Turner - Sergino Dest (77. Shaq Moore), Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson - Weston McKennie (77. Brenden Aaronson), Tyler Adams, Yunus Musah - Timothy Weah (83. Giovanni Reyna), Haji Wright (83. Josh Sargent), Christian Pulisic.

Tradycji stało się zadość. Angielscy piłkarze przed pierwszym gwizdkiem sędziego przyklęknęli na jedno kolano. To gest sprzeciwu wobec rasizmu i dyskryminacji. Tak robili już podczas Euro 2020.

To było trzecie spotkanie Anglii i USA w mundialu. Stany Zjednoczone wygrały 1:0 w 1950 roku i zremisowały 1:1 w 2010 roku.

To dobry okres dla angielskiego futbolu – mówił przed meczem selekcjoner Anglików Gareth Southgate, mając na myśli również kobiecą reprezentację, która kilka miesięcy temu po raz pierwszy w historii triumfowała w mistrzostwach Europy. W finale na londyńskim Wembley "Lwice" pokonały ośmiokrotne złote medalistki - Niemki 2:1 po dogrywce.

Plan Anglii na mundial

Po zwycięstwie 6:2 nad Iranem, w pierwszej kolejce turnieju, Anglia przystępowała do piątkowego meczu z planem, aby po raz czwarty wygrać dwa pierwsze mecze na mundialu, idąc w ślady poprzedników z lat 1982, 2006 i 2018 roku. Dodatkowo trzy punkty zapewniłyby "Wyspiarzom" czwarty z rzędu występ w fazie pucharowej dużego turnieju od czasu wyeliminowania w fazie grupowej MŚ 2014. Później awansowali do 1/8 finału Euro 2016, a następnie już pod wodzą Southgate'a dotarli do półfinału mundialu 2018 i przegrali w finale Euro 2020.Amerykanie, po remisie 1:1 z Walią sprzed kilku dni, również liczyli na kolejną zdobycz punktową. Zadanie miała ułatwić im szóstka graczy, która w tym sezonie występuje w Premier League.

W pierwszej połowie obie ekipy prowadziły otwartą, wyrównaną grę. Najbliżej zmiany wyniku byli kapitan europejskiej drużyny Harry Kane, którego uderzenie z pola karnego zostało zablokowane w ostatniej chwili. Po drugiej stronie boiska napastnik londyńskiej Chelsea Christian Pulisic trafił w poprzeczkę.

Klarownych sytuacji bramkowych kibice przybyli na Al Bayt Stadium w Al-Chaur nie widzieli jednak zbyt wiele. Gdy mijała godzina gry, Amerykanie natarli z dużą determinacją. Często egzekwowali rzuty rożne, które zaczynały się od zagrań Pulisica. „Kapitan Ameryka” przechodził od jednego do drugiego narożnika boiska, ale jego koledzy nie dochodzili do podań.

Pierwszy z limitu zmian w 68. minucie zaczął korzystać Southgate, który wpuścił do gry dwóch zmienników. Anglicy sprawiali wrażenie, że remis zupełnie ich satysfakcjonuje. Wymieniali między sobą wiele podań, choć rekordu (716 - PAP) z ich pierwszego meczu turnieju nie byli w stanie poprawić. Podobnie nie poprawili imponującego dorobku bramkowego. Amerykanie, chcąc awansować, w ostatnim meczu grupowym muszą pokonać Iran.