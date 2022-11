Myślę, że cały świat czekał na spotkanie Lewandowskiego z Messim od momentu losowania grup mundialu, ale ja podchodzę do tego na chłodno. To będzie mecz Polska - Argentyna, a nie pojedynek tych zawodników. Messi jest fantastycznym piłkarzem, podobnie jak Robert. Nikt z tym nie dyskutuje. Nie będę robić porównania, kto jest lepszy. O gustach nie rozmawiamy - podkreślił Michniewicz na wtorkowej konferencji prasowej.

Reklama

Polscy piłkarze prowadzą w tabeli grupy C z dorobkiem 4 punktów. Wyprzedzają o jeden Argentynę i Arabię Saudyjską, a o trzy Meksyk.

Biało-czerwonym do awansu do 1/8 finału wystarczy remis. Mogą osiągnąć ten cel nawet w razie skromnej porażki, ale to będzie zależeć od wyniku rywalizacji Meksyku z Arabią Saudyjską.

Czy znam skład na środowy mecz? Na dzisiaj tak, lecz mamy jeszcze jeden trening, więc poczekajmy. Jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę Argentyny, to oczywiście jej nie znam, ale myślę, że skład będzie podobny do meczu z Meksykiem - dodał Michniewicz.

Reklama

Początek środowego spotkania w Dausze o godz. 20. O tej samej porze Meksykanie zagrają z Saudyjczykami.