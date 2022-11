Dramatyczna końcówka meczu Meksyku z Arabią Saudyjską. Gdyby Meksykanie zdobyli jeszcze jedną bramkę, to wyrzucili by Polaków z turnieju mając lepszy bilans goli. Ale to Arabia Saudyjska pozbawiła ich szans zdobywając bramkę w doliczonym czasie gry.

Grupa C: Arabia Saudyjska - Meksyk 1:2 (0:0). Reklama Bramki: 0:1 Henry Martin (47), 0:2 Luis Chavez (52-wolny), 1:2 Salem Al-Dawsari (90+5). Żółta kartka - Arabia Saudyjska: Saleh Al-Shehri, Ali Al-Hassan, Hassan Tambakti, Abdullah Madu, Abdulelah Al-Amri, Hattan Bahebri. Meksyk: Edson Alvarez. Sędzia: Michael Oliver (Anglia). Widzów 84 985. Arabia Saudyjska: Mohamed Al-Owais - Sultan Al-Ghannam (88. Hattan Bahebri), Abdulelah Al-Amri, Ali Al-Bulayhi (37. Riyadh Sharahili), Hassan Tambakti, Saud Abdulhamid - Mohamed Kanno, Ali Al-Hassan (46. Abdullah Madu), Firas Al-Buraikan, Salem Al-Dawsari - Saleh Al-Shehri (62. Abdulrahman Al-Aboud). Reklama Meksyk: Guillermo Ochoa - Jorge Sanchez (87. Kevin Alvarez), Cesar Montes, Hector Moreno, Jesus Gallardo - Edson Alvarez (87. Rogelio Funes Mori), Orbelin Pineda (77. Carlos Rodriguez), Luis Chavez, Alexis Vega (46. Uriel Antuna), Hirving Lozano - Henry Martin (77. Raul Jimenez).