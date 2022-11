Rywale wygrali osiem razy, pięć meczów zakończyło się remisem, a w trzech zwyciężyli Polacy. Bramki: 27-16 na korzyść Francji.

Ponadto w 1952 podczas igrzysk olimpijskich polscy piłkarze wygrali w Lahti 2:1, ale mecz ten nie jest uznawany za oficjalny.

Z rejestru oficjalnych meczów wynika, że oba zespoły były wobec siebie bardzo gościnne. Francuzi wygrali na polskich stadionach m.in. w 1991 roku w Poznaniu 5:1, a w 1967 w Warszawie - 4:1.

Z kolei Polacy zwyciężyli m.in. w Paryżu 3:1, a w 1982 roku, po hiszpańskim mundialu, pokonali drużynę Francji w jej stolicy aż 4:0.

Reprezentacji Polski nigdy nie udało się pokonać Francuzów przed własną publicznością. Oprócz dwóch zwycięstw w Paryżu, wygrali również spotkanie o trzecie miejsce mistrzostw świata w Hiszpanii (w Alicante 3:2).

Ostatnim polskim piłkarzem, który strzelił gola Francuzom jest Andrzej Juskowiak. Miało to miejsce w sierpniu 1995 roku w spotkaniu eliminacji Euro-96, które w Paryżu zakończyło się remisem 1:1.

Dotychczasowe mecze Polski z Francją:



22.01.1939, Francja - Polska 4:0

28.09.1960, Warszawa: Francja - Polska 2:2

11.04.1962, Paryż: Francja - Polska 1:3

22.10.1966, Paryż: Francja - Polska 2:1 el. ME

17.09.1967, Warszawa: Polska - Francja 1:4 el. ME

07.09.1974, Wrocław: Polska - Francja 0:2

24.04.1976, Lens: Francja - Polska 2:0

10.07.1982, Alicante: Polska - Francja 3:2 mecz o 3. miejsce MŚ-82

31.08.1982, Paryż: Francja - Polska 0:4

15.08.1990, Paryż: Francja - Polska 0:0

14.08.1991, Poznań: Polska - Francja 1:5

16.11.1994, Zabrze: Polska - Francja 0:0 el. ME

16.08.1995, Paryż: Francja - Polska 1:1 el. ME

23.02.2000, Paryż: Francja - Polska 1:0

17.11.2004, Paryż: Francja - Polska 0:0

09.06.2011, Warszawa: Polska - Francja 0:1

Bilans: 16 meczów; 3 zwycięstwa Polski, 5 remisów, 8 porażek, bramki: 16-27