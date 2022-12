Po meczu z Francją Lewandowski został zapytany przez reportera TVP, czy zagra na kolejnym mundialu. Z ust najlepszego polskiego piłkarza padły gorzkie słowa. Zabrzmiały one jak ultimatum. "Lewy" jasno dał do zrozumienia, że będzie kontynuował grę w reprezentacji, jeśli ta będzie grała ofensywnie. Jeśli defensywnie, to jego w tej drużynie nie będzie.

