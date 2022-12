Portugalia zupełnie zdominowała Helwetów, a hat-trickiem popisał się Goncalo Ramos. Bramki zdobyli też doświadczony Pepe, Raphael Guerreiro i Rafael Leao.

Musimy dziś przeprosić całą Szwajcarię w imieniu całego zespołu. To nie była nasza prawdziwa twarz. Jesteśmy bardzo rozczarowani. Ten mecz ukazał nasze limity. Trener nakreślił nam plan, ale to nie zadziałało. Przegraliśmy to spotkanie już w pierwszej połowie i zawsze byliśmy o krok za rywalami - przyznał Shaqiri, który wziął udział w swoim czwartym mundialu.

Także selekcjoner Murat Yakin przyznał, że jego zespół został zupełnie zaskoczony przez rywali.

Trzeba się z tym pogodzić i pogratulować Portugalii. To była tego wieczoru po prostu lepsza drużyna. Przegraliśmy mecz, ale to nie oznacza, że zaczniemy być pesymistami i wszystko krytykować. Ale ta porażka boli. Ten wynik i styl gry mnie smucą - podkreślił 48-letni szkoleniowiec, który przed turniejem twierdził, że pracuje z "najlepszą w historii" drużyną Szwajcarii.

Helweci nie dotarli do ćwierćfinału MŚ od 1954 roku.