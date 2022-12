Napastnika "Królewskich" ominęły tegoroczne MŚ z powodu urazu na treningu już w Katarze, krótko przed startem mundialu. Później opuścił ekipę i wrócił do Hiszpanii na dalsze leczenie oraz zabiegi rehabilitacyjne. Trener "Trójkolorowych" Didier Deschamps nie powołał w jego miejsce żadnego innego piłkarza, a Benzema wciąż pozostawał formalnie w kadrze i mógł odebrać medal.

Reprezentacja Francji bez udziału Benzemy na tegorocznych MŚ dotarła do finału, w którym uległa Argentynie dopiero po serii rzutów karnych. W Katarze wspierał swoich kolegów w spotkaniu finałowym z trybun.

zakończenie kariery w reprezentacji ogłosił też na Twitterze

W kadrze "Trójkolorowych" występował od 2007 roku. Z powodu wielu burzliwych afer ominęło go kilka turniejów rangi mistrzowskiej. Najgłośniejsza wybuchła w 2015 roku, kiedy miał szantażować swojego kolegę z drużyny Mathieu Valbuenę, grożąc ujawnieniem sekstaśmy z jego udziałem. Przez to nie został powołany na ME w 2016 oraz MŚ w 2018 roku w Rosji, gdzie Francuzi sięgnęli po złoto. Powrócił do reprezentacji na zeszłoroczne mistrzostwa Europy, w których odpadli w 1/8 finału ze Szwajcarią po rzutach karnych.

Benzema rozegrał w drużynie narodowej 97 meczów, w których zdobył 37 bramek.