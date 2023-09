Siatkarze w porównaniu do piłkarzy to ubodzy krewni. Na czele listy płac jest Wilfredo Leon. Roczna pensja reprezentanta Polski przy zarobkach nawet przeciętnych piłkarzy to "drobne".

Serwis tuko.co.ke przygotował listę płac siatkarzy. Liderem zestawienia jest Leon. 1.4 mln dolarów - na taką sumę opiewa roczny kontrakt reprezentanta Polski. Do najlepiej zarabiających piłkarzy nie ma nawet co porównywać. Reklama 10 najlepiej zarabiających siatkarzy na świecie:

1. Wilfredo Leon - 1,4 mln dol. (6,087 mln zł)

2. Earvin N'Gapeth - 1,35 mln dol. (5,87 mln zł)

3. Bartosz Kurek - 1,1 mln dol. (4,78 mln zł)

4. Roberlandy Simon - 967 tys. dol. (4,2 mln zł)

5. Dmitrij Muserski - 950 tys. dol. (4,13 mln zł)

6. Aleksandar Atanasijević - 920 tys. dol. (4 mln zł)

7. Georg Grozer - 870 tys. dol. (3,78 mln zł)

8. Matt Anderson - 850 tys. dol. (3,7 mln zł)

9. Maksim Michajłow - 714 tys. dol. (3,1 mln zł)

10. Ivan Zaytsev - 620 tys. dol. (2,7 mln zł)