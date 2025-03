Bieniek dostał wolne od selekcjonera

W kadrze zabrakło pięciu wicemistrzów olimpijskich z Paryża; poza Bieńkiem, Januszem i Kaczmarkiem, również Grzegorza Łomacza oraz Pawła Zatorskiego. Powodem ich nieobecności, jak poinformował trener, są kwestie zdrowotne oraz prywatne.

Są pewne prywatne sytuacje, są kwestie zdrowotne. Tak jest w przypadku "Bienia", jest jedynym zawodnikiem, który w ostatnich trzech latach dwa razy nie dokończył sezonu z kadrą właśnie ze względów zdrowotnych. Oczywiście gra cały czas, gra teraz też w Lidze Mistrzów, będzie grał do samego końca sezonu, dlatego zdecydowałem się dać mu wolne lato, szczególnie, że musi uważać na swoje zdrowie. Podobnie sprawa się ma z Januszem - skomentował nieobecność wicemistrzów olimpijskich Grbic, cytowany na stronie Polskiego Związku Piłki Siatkowej (PZPS).

Dodatkowo jest to świetna okazja, aby dać szansę innym zawodnikom na ich pozycji, aby się zaprezentowali, zobaczyli, jak to wygląda i rozegrali kilka meczów, żebyśmy mogli ocenić co potrafią i czy mają przed sobą przyszłość w reprezentacji, czy nie. Więc to też jest jeden z powodów - dodał szkoleniowiec.

Szymura wraca do kadry siatkarzy

Do dyspozycji trenera będą natomiast pozostali medaliści igrzysk, na czele z kapitanem Bartoszem Kurkiem i jednym z liderów zespołu z Paryża Wilfredo Leonem. Na liście znaleźli się również Tomasz Fornal, Jakub Kochanowski, Norbert Huber, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka oraz Bartłomiej Bołądź.

Do szerokiej kadry wraca natomiast przyjmujący Rafał Szymura, który rozegrał bardzo dobry sezon w Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Na liście znalazło się również siedmiu debiutantów - Mateusz Czunkiewicz, Maksymilian Granieczny, Kajetan Kubicki, Aliaksiej Nasewicz, Jakub Nowak, Mateusz Nowak i Jordan Zaleszczyk.

Postaram się dać szansę gry jak największej liczbie zawodników jak to tylko możliwe. Jeśli niektórzy z nich nie pojadą na VNL, to na pewno otrzymają szansę gry w meczach towarzyskich. Pewnie będą zawodnicy, którzy nie zagrają w oficjalnym meczu VNL, inni zagrają w jednym tygodniu, inni będą grać przez dwa, a jeszcze inni może zostaną do końca, tego jeszcze dokładnie nie wiem. Będzie to zależało od ich dyspozycji i gry, również od tego jak będą prezentować się inni zawodnicy i w jakiej będą formie - zaznaczył Grbic.

Grbic nie wyklucza zmian

Z siatkarzy, którzy zanotowali bardzo dobry sezon klubowy, brakuje m.in. mistrza świata z 2018 roku Bartosza Kwolka, będącego w kadrze w minionych latach Karola Butryna czy środkowego Dawida Wocha. Trener zaznaczył, że nie wyklucza ewentualnych zmian w trakcie sezonu, które mogą być wynikiem sytuacji zdrowotnych lub innych.

Pierwsze zgrupowanie rozpocznie się w Spale 29 kwietnia. Polska reprezentacja przed rozpoczęciem rywalizacji w Lidze Narodów rozegra mecze towarzyskie w Katowicach i Gliwicach, jednak nie podano jeszcze przeciwników i dat tych spotkań.

Biało-czerwoni zmagania w Lidze Narodów, w której rok temu uplasowali się na trzecim miejscu, rozpoczną 11 czerwca turniejem w chińskim Xi'an. Najważniejszą imprezą, która ich czeka w tym roku, są mistrzostwa świata na Filipinach, które odbędą się w dniach 12-28 września.

Szeroka kadra reprezentacji Polski siatkarzy na sezon 2024