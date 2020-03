Reklama

Piotr Żyła zajął 23. miejsce, a Dawid Kubacki był 25.

Poniedziałkowy konkurs pierwotnie miał się odbyć w niedzielę w Oslo, ale rywalizację wtedy uniemożliwiły wiatr i zalegająca w dole zeskoku woda.

We wtorek w Lillehammer odbędzie się kolejna odsłona cyklu Raw Air, który później przeniesie się do Trondheim, a zakończy weekendowymi lotami na mamucie w Vikersund. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro