Jedyny plus to taki, że wszyscy nasi reprezentanci awansowali się do sobotniego konkursu Turnieju Czterech Skoczni. Wyniki uzyskane przez biało-czerwonych w kwalifikacjach w Innsbrucku pozostawiają wiele do życzenia. Paweł Wąsek był 24., Jakub Wolny - 28., Aleksander Zniszczoł - 39., Dawid Kubacki - 40., a Piotr Żyła - 48. Wygrał Austriak Jan Hoerl.