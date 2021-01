Żyła został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon. To pierwszy tego typu przypadek w polskiej kadrze w tym sezonie.

Kwalifikacje wygrał Japończyk Yukiya Sato, który skoczył 133 m. Wynik Stękały to 130 m, a drugiego Niemca Markusa Eisenbichlera 132 m.

Sato w Zakopanem czuje się wyjątkowo dobrze. To właśnie w tym miejscu dwa lata temu po raz pierwszy w karierze stanął na podium zawodów Pucharu Świata, zajmując trzecie miejsce. Rok temu natomiast ustanowił rekord Wielkiej Krokwi, skoczył wówczas 147 m.

Siódme miejsce w kwalifikacjach zajął Dawid Kubacki - 130,5 m. Klemens Murańka był 11. - 134,5 m, Kamil Stoch 19. - 123,5 m, Paweł Wąsek 24. - 127 m, a Jakub Wolny 30. - 126 m.

Jaka pogoda na weekend?

Podczas treningów i kwalifikacji zawodnikom nie dokuczały mocniejsze powiewy wiatru. Było to o tyle ważne, że temperatura spadała w tym czasie od minus 8 do minus 12 stopni, więc dłuższe oczekiwanie na skok było by bardzo nieprzyjemne.

Podobną temperaturę synoptycy zapowiadają na sobotę i niedzielę. Okresowo może powiać północno-zachodni i zachodni wiatr, którego porywy nie powinny przekraczać 5 m/s.

Ograniczenia związane z pandemią spowodowały, że konkursy odbywać się będą bez udziału publiczności. Komitet organizacyjny Pucharu Świata w Zakopanem zaapelował do kibiców, aby zostali w domach i oglądali konkursy skoków w telewizji.

Kontrole w okolicach Wielkiej Krokwi będą prowadzić policjanci sprawdzając, czy ci, którzy jednak będą zatrzymywać się w pobliżu obiektu, mają zasłonięte usta i nos a także czy utrzymują tzw. dystans społeczny.

Program zawodów PŚ w Zakopanem:

sobota, 16 stycznia 15.00 - seria próbna 16.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 17 stycznia 15.00 - seria próbna 16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego