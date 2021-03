Tytułu wywalczonego w 2019 roku bronić będą Niemcy. Wówczas na kolejnych pozycjach uplasowały się ekipy Austrii, Japonii oraz Polski. Dwa lata wcześniej Polacy wywalczyli złoty medal, a w 2013 (Val di Fiemme) i 2015 roku (Falun) zajmowaliśmy trzecie miejsca.

W tym sezonie Pucharu Świata odbyły się dotąd trzy konkursy drużynowe. Podopieczni czeskiego trenera Michala Dolezala zajęli trzecie miejsce w Wiśle oraz drugie w Zakopanem i Lahti. Dwie pierwsze imprezy wygrali Austriacy, a ostatnią Norwegowie. Wydaje się, że to właśnie te dwie ekipy mają największe szanse na triumf w Oberstdorfie. Wiele zależeć będzie - jak zwykle - od warunków na skoczni, które podczas piątkowego konkursu na dużej skoczni spłatały figla niejednemu zawodnikowi.

Żyła w gazie, Kubacki walczył z warunkami, Stoch wielką niewiadomą

Kluczowe będą warunki i dyspozycja dnia - należy ufać w mobilizację w polskim obozie. Piotr Żyła wydaje się być w najlepszej dyspozycji psychofizycznej i pałać chęcią rewanżu za piątkowe skakanie na dużej skoczni, na której karty rozdawały warunki: padający śnieg i kapryśny wiatr - to w takich okolicznościach pełni możliwości nie pokazał Dawid Kubacki. Kamil Stoch dał cień nadziei drugim skokiem na odległość 129,5 metra - w serii próbnej zaś poleciał na 135,5 metra. Bez jego dobrej dyspozycji ciężko wyobrazić sobie Polaków na podium. Andrzej Stękałą jest najmniej doświadczony z kolegów, ale wobec ich dobrej dyspozycji i on dołoży cegiełkę do ewentualnego sukcesu. W serii próbnej Polacy wyskakali szósty wynik.

Początek zawodów o godzinie 17.