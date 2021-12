Peier skoczył 136,5 m. Drugi jest Japończyk Ryoyu Kobayashi - 123,5 m, a trzeci Niemiec Karl Geiger - 135 m.

Reklama

Kamil Stoch osiągnął 125,5 m i jest sklasyfikowany na 14. pozycji. W finale wystąpi jeszcze Piotr Żyła, który jest 15. po lądowaniu na 128 m.

Do serii finałowej nie awansowali 42. Dawid Kubacki - 110,5 m i 39. Klemens Murańka - 110 m. Obaj skakali w trudnych warunkach, silny wiatr wiał im w plecy. Dostali ponad 20 pkt rekompensaty, ale to nie wystarczyło do wywalczenia awansu do finałowej "30".

Seria finałowa rozpocznie się o godz. 17.10.