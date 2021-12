Przede wszystkim jadę tam z nadziejami na dobre skakanie i to jest mój główny cel. Na pewno stać mnie na bardzo dobre występy, natomiast prawdą jest, że w tym sezonie nic nie przychodzi mi łatwo i każdy metr muszę sobie wręcz wyszarpać - powiedział Stoch.

Trzykrotny zwycięzca Turnieju dodał, że te wszystkie przemyślenia i trudy spowodowały duży dystans do rozpoczynającego się wtorkowymi kwalifikacjami TCS.

Mimo to jestem spokojny i głęboko wierzę, że będzie naprawdę dobrze. A jeżeli te starty zakończą się sukcesem, to na pewno będzie on jeszcze bardziej smakował, bo wiem, jak wybitnie ciężko na niego zapracowałem- podsumował Stoch.

Żyła krótko ocenił szanse. Na pewno będziemy walczyć, ale co z tego wyjdzie, zobaczymy w samych konkursach. Nikt z nas nie odpuści, bo to nie byłoby w naszym stylu - zapewnił skoczek z Wisły.

Kubacki liczy w konkursie na poprawę dyspozycji. Mam nadzieję, że będę się pokazywał z naprawdę dobrej strony, chociaż ten czas, jak do tej pory, nie był dla mnie lekki i fajny. To oczywiście troszkę podcięło skrzydła, ale myślę, że wszyscy wracamy na dobre tory i będziemy w stanie mocno powalczyć w tym turnieju - podkreślił zawodnik zakopiańskiego TS Wisła.

Czy uda się nawiązać do poprzedniej edycji?

Inauguracja TCS we wtorek w niemieckim Oberstdorfie. O godz. 16.30 przeprowadzone zostaną kwalifikacje. Konkurs odbędzie się w środę, 29 grudnia (16.30). Rywalizację w Garmisch-Partenkirchen zaplanowano na 31 grudnia (kwalifikacje) i 1 stycznia (konkurs). 3 stycznia cykl przeniesie się do Austrii. Tego dnia odbędą się kwalifikacje do zawodów w Innsbrucku. Finał w Bischofshofen 6 grudnia. Dzień wcześniej odbędą się kwalifikacje.

W ubiegłym sezonie czterech reprezentantów Polski znalazło się w czołowej szóstce Turnieju. Cały cykl wygrał Stoch, trzecie miejsce zajął Kubacki, piąty był Żyła, a szósty Stękała.

W sumie trzech polskich skoczków triumfowało w klasyfikacji generalnej TCS: Adam Małysz (w 2001), Stoch (w 2017, 2018 i 2021) oraz Kubacki (w 2020). W polskim dorobku są też: drugie miejsce Żyły (w 2017) oraz trzecie Małysza (w 2003) i Kubackiego (w 2021). Najbardziej utytułowanym skoczkiem w historii Turnieju jest Fin Janne Ahonen, który jako jedyny wygrał turniej pięciokrotnie (w 1999, 2003, 2005, 2006 i 2008).