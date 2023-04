Popis 26-latka z Hawirzowa oglądało 18 322 widzów. Pastrnak bramkę przesądzającą o zwycięstwie zdobył na dwie minuty przed końcem trzeciej tercji. Hokeista w punktacji kanadyjskiej ma już 102 "oczka" - 56 goli i 46 asyst w 76 meczach.

Jego rodak Jagr ponad 100 pkt notował aż pięciokrotnie. Najlepszy wynik osiągnął w sezonie 1995/1996, kiedy to w 82 występach zgromadził 149 pkt - 62 bramek 87 asyst.

"Niedźwiadki" mają już na koncie 59. zwycięstw w sezonie. Od rekordu wszech czasów NHL należącego od 1996 roku do zespołu Detroit dzielą ich już tylko trzy wygrane. Osiągnięcie to w roku 2019 wyrównała drużyna Tampa Bay. Bruis do końca rundy zasadniczej rozegrają jeszcze sześć spotkań.

Hat-trickiem popisał się także Niemiec Leon Draisaitl, co wydatnie pomogło Edmonton Oilers rozgromić u siebie 6:0 Anaheim Ducks. "Nafciarze" po raz czwarty z rzędu zapewnili sobie miejsce w play off. Draisaitl został 12. hokeistom ligi NHL, który w trzecim kolejnym sezonie zanotował co najmniej 50 goli i 50 asyst.

To był dobry wieczór. Było wiele świetnych zagrań chłopaków, którzy mnie szukali. Jestem dumny i mam wielkie szczęście, że tego dokonałem – powiedział niemiecki hokeista.

Carter Verhaeghe pozazdrościł Pastrnakowi i Draisaitlowi skuteczności, a mecz z Columbus Blue Jackets goście z Florida Panthers wygrali aż 7:0. Kanadyjczyk w sumie czterokrotnie cieszył się ze zdobytego gola, a w sezonie strzelił ich już 40. Został trzecim hokeistą w historii klubu, po Pawle Bure (dwukrotnie) i Marku Parrishu, który w jednym meczu zdobył cztery bramki.

"Pantery" zrobiły krok w kierunku gry w play off. Nieznacznie wyprzedzają Penguins w walce o ósme miejsce w Konferencji Wschodniej.