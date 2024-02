W wyniku dochodzenia przeprowadzonego przez BIU (Biathlon Integrity Unit) Norweg został w piątek ukarany grzywną 500 euro, norweska federacja 2500 euro, a wszyscy członkowie reprezentacji Norwegii zostali skierowani na kurs bezpiecznej obsługi broni.

Reklama

Do zdarzenia doszło 15 grudnia podczas treningu w hotelu - Laegreid przyznał, że nie wiedział iż w magazynku znajduje się nabój i wystrzelił w ścianę. Został odsunięty od startu 17 grudnia w biegu masowym i przesłuchany przez szwajcarską policję.

Naboje mamy przydzielane zwykle przed startem w naszych boksach, lecz tym razem otrzymaliśmy je w hotelu, więc byłem pewny, że w karabinie nie ma naboju. Zdarzenie to dało mi dużo do myślenia, zwłaszcza że uprawiamy sport, który potencjalnie może prowadzić do zagrożenia życia. Ten kurs przyda się nam wszystkim - powiedział biathlonista kanałowi telewizji NRK.