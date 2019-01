Triumf Kvitovej, dwukrotnej zwyciężczyni Wimbledonu (2011, 2014), jest obstawiany w stosunku 1:1,57 (za granicą) lub 1:1,8 (w Czechach). Sukces 21-letniej Osaki, która przed rokiem była 72. w rankingu WTA, to odpowiednio 1:1,86 lub 1:2,1.

Stawką finałowego pojedynku w Melbourne - poza tytułem - będzie także debiut w roli liderki rankingu WTA w poniedziałkowym notowaniu. Tenisistki nie spotkały się nigdy w karierze. W półfinale Kvitova wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins 7:6 (7-2), 6:0, a Japonka była zaś w tej fazie lepsza od jej rodaczki Karoliny Pliskovej 6:2, 4:6, 6:4.

Osaka rozstawiona na antypodach z "czwórką" jesienią triumfowała w US Open. Tenisistka, która ma także amerykańskie obywatelstwo, wcześniej w Australian Open dotarła co najwyżej do 1/8 finału, co wydarzyło się w 2018 r. Jest pierwszą tenisistką z Kraju Kwitnącej Wiśni w czołowej "czwórce" w Melbourne od 25 lat (w 1994 roku w półfinale grała Kimiko Date).

Najlepszym osiągnięciem Czeszki w Australian Open był dotychczas półfinał siedem lat temu. W tegorocznej edycji w drodze do finału nie straciła nawet seta.