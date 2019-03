Impreza ma mieć charakter nie tylko sportowy. W programie przewidziane zostały m.in. występy muzyczne, materiały wideo dotyczące kariery tenisistki oraz opowieści gości na temat polskiej gwiazdy tenisa. Głównym punktem będą pokazowe mecze Radwańskiej z jej przyjaciółkami z kortu - Kerber i Wozniacki.

Benefis to okazja do podsumowania mojej kilkunastoletniej przygody z tenisem. Takie wydarzenie to dla mnie duże wyróżnienie i radość. To jednocześnie możliwość kolejnego spotkania z fanami oraz rozgrywki z najlepszymi tenisistkami, którym jestem wdzięczna, że mimo napiętych kalendarzy wezmą udział w moim benefisie. Jestem bardzo szczęśliwa, że w maju spotkamy się w moim rodzinnym mieście, z którym jestem bardzo związana – powiedziała Radwańska.