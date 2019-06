Zajmująca 104. miejsce w rankingu WTA Świątek już odniosła duży sukces w Paryżu. W drugiej rundzie wyeliminowała rozstawioną z "16" Chinkę Qiang Wang 6:3, 6:0, a w kolejnym pojedynku odprawiła mistrzynię olimpijską z Rio de Janeiro Portorykankę Monicę Puig (59. WTA) 0:6, 6:3, 6:3.

Warszawianka z impetem weszła w dorosłość - 18. urodziny świętowała w piątek, dzień przed meczem z Puig. Triumfatorka ubiegłorocznej edycji juniorskiego Wimbledonu rozgrywa pierwszy w karierze "dorosły" sezon, a French Open to jej drugie podejście do seniorskiej rywalizacji wielkoszlemowej. W styczniowym Australian Open odpadła w drugiej rundzie. W ubiegłym roku startowała w Paryżu jeszcze w turnieju juniorskim - w singlu dotarła do półfinału, a w deblu triumfowała.

Poprzednią Polką w 1/8 finału Wielkiego Szlema w singlu była Agnieszka Radwańska, która dwa lata temu dotarła do tego etapu podczas Wimbledonu. Trzy lata temu zaś krakowianka odpadła w tej fazie zmagań w stolicy Francji.

Świątek nigdy wcześniej nie zmierzyła się z tak wysoko notowaną rywalką jak Halep. Była liderka światowej listy poza zwycięstwem odniesionym 12 miesięcy temu na kortach im. Rolanda Garrosa trzykrotnie dotarła do finału Wielkiego Szlema. W Paryżu grała na tym etapie w 2014 i 2017 roku, a w Australian Open w poprzednim sezonie. W pierwszej połowie maja dotarła do finału zawodów WTA na kortach ziemnych w Madrycie. Tydzień później w Rzymie dało się jej we znaki zmęczenie i odpadła w drugiej rundzie (w pierwszej miała tzw. wolny los).

Nastolatka z Warszawy będzie miała okazję "pomścić" Magdę Linette, którą Rumunka pokonała w drugiej rundzie 6:4, 5:7, 6:3. Pojedynek Świątek z obrończynią tytułu rozpocznie się prawdopodobnie ok. godz. 18-19. Będzie to czwarty, ostatni poniedziałkowy mecz na mogącym pomieścić prawie 15 tysięcy widzów korcie im. Philippe'a Chatriera.

W poniedziałek późnym popołudniem o półfinał w mikście powalczy Alicja Rosolska. Ona i Świątek to ostatnie reprezentantki Polski, które pozostały w seniorskich zmaganiach w tej edycji French Open.