Świątek osiągnęła na kortach im. Rolanda Garrosa największy sukces w seniorskiej karierze. Owocem tego był awans o 37 pozycji na liście WTA. Dotychczas najlepszym wynikiem 18-letniej zawodniczki w tym zestawieniu była 88. lokata. Zajmowała ją przez tydzień w drugiej połowie kwietnia. Wówczas po raz pierwszy na krótko została pierwszą rakietą Polski. Teraz ponownie przejęła to miano od Magdy Linette.

Ta ostatnia spadła w rankingu z 87. miejsca na 96. Poznaniance nie pomógł fakt, że poprawiła się wynikowo w Paryżu w porównaniu z poprzednią edycją. Teraz odpadła w drugiej rundzie, podczas gdy 12 miesięcy temu przegrała mecz otwarcia. Rok temu jednak od razu po zakończeniu występu we French Open startowała w challengerze WTA w Bol, gdzie dotarła do finału. Teraz zaś nie przystąpiła do tych zmagań.

Sobotniemu sukcesowi Barty zawdzięcza awans z ósmej lokaty na drugą. Na czele zestawienia pozostała Japonka Naomi Osaka. Spadek z trzeciej pozycji na ósmą zanotowała zaś broniąca w Paryżu tytułu Rumunka Simona Halep, która odpadła w ćwierćfinale. Trzecia w rankingu jest obecnie Czeszka Karolina Pliskova, dotychczasowa wiceliderka.

O 22 miejsca swoje notowania poprawiła Czeszka Marketa Vondrousova. Sensacyjna finalistka French Open jest obecnie 16. rakietą świata.

Spory spadek zanotowała Magdalena Fręch. Tenisistka z Łodzi rok temu dotarła do drugiej rundy w paryskiej imprezie wielkoszlemowej, a teraz odpadła w kwalifikacjach. W efekcie na liście WTA spadła ze 162. miejsca na 221.

W zestawieniu "Race to Shenzen", które wyłoni osiem uczestniczek imprezy finałowej WTA w listopadzie, prowadzenie objęła Barty. Australijka wyprzedza Czeszki Petrę Kvitovą i Pliskovą. Świątek awansowała na 44. pozycję, a Linette na 93.

Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 10 czerwca:

1. (1) Naomi Osaka (Japonia) 6486 pkt

2. (8) Ashleigh Barty (Australia) 6350

3. (2) Karolina Pliskova (Czechy) 5685

4. (4) Kiki Bertens (Holandia) 5345

5. (6) Petra Kvitova (Czechy) 4925

6. (5) Angelique Kerber (Niemcy) 4675

7. (9) Jelina Switolina (Ukraine) 3967

8. (3) Simona Halep (Rumunia) 3969

9. (7) Sloane Stephens (USA) 3682

10.(11) Aryna Sabalenka (Białoruś) 3565

...

67.(104) Iga Świątek (Polska) 853

96. (87) Magda Linette (Polska) 673

221.(162) Magdalena Fręch (Polska) 254

223.(187) Katarzyna Kawa (Polska) 252

273.(273) Urszula Radwańska (Polska) 191

Czołówka rankingu "Race to Shenzen":

1. Ashleigh Barty (Australia) 4175 pkt

2. Petra Kvitova (Czechy) 3525

3. Karolina Pliskova (Czechy) 3401

4. Naomi Osaka (Japonia) 3091

5. Kiki Bertens (Holandia) 2781

6. Belinda Bencic (Szwajcaria) 2419

7. Marketa Vondrousova (Czechy) 2350

8. Simona Halep (Rumunia) 2327

9. Johanna Konta (W. Brytania) 1908

10. Bianca Andreescu (Kanada) 1827

...

44. Iga Świątek (Polska) 650

93. Magda Linette (Polska) 359