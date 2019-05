Świątek odniosła w Lugano największy sukces w karierze, docierając po raz pierwszy do finału zawodów WTA. Tytułu nie zdobyła, ale rundę wcześniej w pojedynku z Czeszką Kristyną Pliskovą pokazała się z bardzo dobrej strony. W drugim secie, przy prowadzeniu 3:0, popisała się sprytnym skrótem po skosie i to właśnie to uderzenie wybrali kibice. Całe spotkanie wygrała 6:0, 6:1.

.@iga_swiatek po raz pierwszy w karierze zwyciężyła w plebiscycie @WTA na zagranie miesiąca! 👏🎾 Nasza tenisistka pokonała w głosowaniu między innymi Azarenkę i Petković. Gratulujemy! 💪 #tvpsport pic.twitter.com/c3XbdRYDZG — TVP Sport (@sport_tvppl) 15 maja 2019

Drugie miejsce w głosowaniu zajęło zagranie Białorusinki Wiktorii Azarenki, a kolejne Niemki Andrei Petkovic.

W przeszłości wielokrotnie w plebiscycie na zagranie miesiąca i roku wygrywała Agnieszka Radwańska. Nawiązano także do tego w komunikacie organizacji WTA, informującym o zwycięstwie Świątek.

"Po zakończeniu kariery w przerwie międzysezonowej przez Agnieszkę Radwańską Polska ma nową królową +hot-shotów+" - podsumowano.