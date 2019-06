Olimpijczyk i finalista lekkoatletycznego konkursu skoku wzwyż z Atlanty, znany także z działalności koszykarskiej Jarosław Kotewicz od lat organizuje amatorskie turnieje tenisowe w całym kraju. W swoim rodzinnym mieście, Iławie pary deblowe spotykają się corocznie już od 26 lat. Uczestnicy tych turniejów i przyjaciele z kortu namówili Kotewicza na organizację turnieju także w Bydgoszczy, z którą związany jest od czasów, gdy był jeszcze czynnym sportowcem. Pomysł na formułę bydgoskiego turnieju „Kotewicz Cup” oraz jej gwiazdę zrodził się podczas rekreacyjnego biegu w bydgoskim Myślęcinku.

„Jeśli coś robić, to tylko najlepiej i z najlepszymi – pomyślałem sobie w trakcie biegu i tak właśnie wtedy zrodził się pomysł zaproszenia do Bydgoszczy największej polskiej gwiazdy tenisowej w historii. Pomysł spodobał się moim najbliższym, więc nie miałem już wątpliwości co robić dalej. Wziąłem się do pracy i jak widać skutecznie. Bydgoszcz, nie boję się tego stwierdzenia, będzie jednym z niewielu lub jedynym miastem w Polsce, gdzie Agnieszka zagra mecz pokazowy” – powiedział organizator turnieju.

Kotewicz Cup to dwudniowy turniej biznesowo-amatorski, który rozegrany zostanie w dniach 21-22 czerwca na kortach przy ul. Nowotoruńskiej 8 w Bydgoszczy. Najważniejszą jego częścią będzie pokazowy mecz Agnieszki Radwańskiej, który odbędzie się 22 czerwca o godz. 17.00 na korcie centralnym Klubu Sportowego Centrum. Zagra w nim zwycięska para całego turnieju Kotewicz Cup. Obejrzy go około 250 osób, które specjalne zaproszenia mogły zdobyć poprzez różnego rodzaju konkursy w lokalnych mediach.

„Agnieszka przyjedzie z mężem Dawidem Celtem i wspólnie zagrają deblowy mecz ze zwycięzcą turnieju. W jakiej konfiguracji, jeszcze nie wiem. Nie wykluczam jednak, że Agnieszka i Dawid zagrają przeciwko sobie. Myślę, że dla zwycięzców turnieju będzie to ogromna przyjemność i satysfakcja” – zdradził Kotewicz.

Udział w dwudniowym turnieju organizowanym przez byłego lekkoatletę biorą osoby powyżej 35 roku życia, amatorsko uprawiające tę dyscyplinę. Jak przekazał organizator jednym z warunków uczestnictwa jest 15-letnia karencja zawodnicza. Chodzi o to, by był to turniej dla amatorów, kochających tenis.