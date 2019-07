/ PAP/EPA / WILL OLIVER

Mecz trwał 81 minut.

Po raz kolejny Wozniacki nie powiodło się na trawiastej nawierzchni prestiżowych zawodów w Anglii. Dotąd osiągnęła najwyżej czwartą rundę, ostatnio w 2017 roku, ale nigdy nie wystąpiła w ćwierćfinale.

Znacznie lepiej sobie radzi w innych imprezach cyklu Wielkiego Szlema. W 2018 roku triumfowała w Australian Open, a dwukrotnie była w finale US Open (2009, 2014). We French Open z kolei docierała do 1/4 finału w 2010 i 2017 roku.

Kariera Wozniacki, która 11 lipca skończy 29 lat, miała wiele wzlotów i upadków. Była liderką rankingu już w 2010 roku, ale na pierwszy tytuł wielkoszlemowy przyszło jej długo czekać. Łącznie wygrała 30 turniejów.

W połowie czerwca Dunka wyszła za mąż, a jej wybranek to były koszykarz NBA Amerykanin David Lee. Uroczystość odbyła się we włoskiej miejscowości Castiglion del Bosco.