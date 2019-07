Oczy większości kibiców były zwrócone przede wszystkim na prawie 38-letnią Williams, najstarszą finalistkę w Wielkim Szlemie w liczonej od 1968 roku Open Erze. Słynna Amerykanka 23. triumf w zawodach tej rangi wywalczyła w 2017 roku, zwyciężając w Australian Open. Dał jej miano liderki w klasyfikacji obejmującej okres Open Ery. Była już wówczas w ciąży, a 1 września urodziła córeczkę Alexis Olympię.

Po powrocie na korty w poprzednim sezonie dwukrotnie była o krok od wyrównania rekordu wszech czasów Australijki Margaret Court - przegrała jednak w finale Wimbledonu i US Open. Źle zniosła to, że to drugie spotkanie nie układało się po jej myśli. W jego trakcie wdała się w ostry spór z sędzią i zniszczyła rakietę. W sobotę okazało się, że musi co najmniej do września odłożyć marzenia o 24. wielkoszlemowym zwycięstwie.

Na trybunach tego dnia zasiadły m.in. przedstawicielki brytyjskiej rodziny królewskiej – księżne Kate i Meghan. Ta druga przyjaźni się z Williams.

Zawodniczka z USA słabo zaczęła spotkanie. Po jej stronie mnożyły się proste błędy, nie była też w stanie zanotować żadnego uderzenia wygrywającego. To wszystko w połączeniu z własnym spokojem i doświadczeniem pozwoliło szybko młodszej o 10 lat Halep wyjść na prowadzenie 4:0. Dopiero wówczas Amerykanka zaczęła sobie lepiej radzić. Piątego gema wygrała bez straty punktu, w kolejnym zaś miała okazję na przełamanie, ale Rumunka się wybroniła skuteczną grą. W końcówce po stronie bardziej utytułowanej z tenisistek zaczęły się mnożyć błędy - w ostatniej akcji zaliczyła autowy return.

Początek drugiej odsłony dawał nadzieje na to, że pojedynek dwóch byłych liderek światowego rankingu będzie teraz bardziej zacięty i Williams powalczy o doprowadzenie do trzeciego seta. Wyrównana walka trwała jednak tylko do stanu 2:2. Później znów Amerykanka często się myliła, a pewna siebie Halep zapisała na swoim koncie cztery gemy z rzędu i wykorzystała pierwszą piłkę meczową.

Uwagę zwraca duża liczba niewymuszonych błędów Williams - w trwającym 55 minut meczu zaliczyła ich 25, przy zaledwie trzech po stronie rywalki.

Finalistki zmierzyły się po raz 11., a dopiero drugi raz wygrała Rumunka. Do ich pierwszego spotkania doszło właśnie w Wimbledonie - osiem lat temu w drugiej rundzie. Wówczas reprezentantka Stanów Zjednoczonych wygrała w trzech setach. Ona wygrała też dwa pozostałe ich pojedynki w Wielkim Szlemie, które poprzedzały sobotnią konfrontację.

Halep nigdy wcześniej nie dotarła do decydującego meczu zmagań na obiektach All England Clubu. Dotychczas jej najlepszym wynikiem w tej imprezie był półfinał sprzed pięciu lat. Do soboty jej jedynym sukcesem w Wielkim Szlemie był triumf w ubiegłorocznym French Open. Teraz została pierwszą w historii Rumunką, która zwyciężyła w Londynie.

Był to jej piąty występ w finale Wielkiego Szlema. Za ten triumf otrzyma czek na 2,35 mln funtów i awansuje na czwarte miejsce w rankingu WTA.

Williams pokwituje połowę tej sumy i od poniedziałku będzie dziewiątą rakietą świata. Amerykanka po raz 11. wystąpiła w decydującym meczu Wimbledonu. Triumfowała w tym turnieju siedmiokrotnie - ostatnio trzy lata temu.

Wynik finału gry pojedynczej kobiet:

Simona Halep (Rumunia, 7) - Serena Williams (USA, 11) 6:2, 6:2