Wozniacki to była liderka światowego rankingu. Dunka aktualnie na liście WTA zajmuje 18. miejsce. Młoda Polka wyszła na kort nieco stremowana i ze zbyt dużym respektem dla utytułowanej rywalki. Grała nerwowo i popełniała sporo prostych błędów. W efekcie pierwszego seta gładko przegrała 1:6.

Polka nie załamała się. Wzięła się do pracy. Wygrała drugą partię 6:3 i doprowadziła do wyrównania. Decydujący set fatalnie zaczął się dla Świątek. Przeciwniczka objęła prowadzenie 3:0 i wydawało się, że to ona awansuje do kolejne rundy turnieju. Nasza tenisistka jednak pokazała charakter i wielką wolę walki. Odrobiła straty, a potem wyszła na prowadzenie, którego już nie oddała. Set zakończył się wynikiem 6:4 na jej korzyść.

Wynik meczu 2. rundy gry pojedynczej:

Iga Świątek (Polska) - Caroline Wozniacki (Dania) 1:6, 6:3, 6:4