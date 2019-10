Wspomniany uraz ręki skrócił występ Nadala w sierpniowym turnieju Laver Cup.

"Bardzo przykro mi ogłosić, że nie zagram w tym roku w Szanghaju. To drugi raz z rzędu. Jak pewnie jednak wiecie, miałem kłopoty z lewym nadgarstkiem podczas Laver Cup i brakło mi czasu na powrót do zdrowia i odpowiednie przygotowanie. Mam nadzieję, że wrócę do Szanghaju w 2020 roku" - zaznaczył w oświadczeniu 33-letni Hiszpan.

Tym samym nie dojdzie podczas tej imprezy do powrotu tzw. Wielkiej Czwórki. W Chinach w przyszłym tygodniu wystąpić mają Szwajcar Roger Federer, broniący tytułu Serb Novak Djokovic i walczący o powrót do czołówki po przewlekłych kłopotach zdrowotnych Brytyjczyk Andy Murray.

Już wcześniej w mediach sugerowano, że Nadala może zabraknąć w obsadzie tego turnieju. Zdobywca 19 tytułów wielkoszlemowych 19 października - niespełna tydzień po zakończeniu zawodów w Szanghaju - w miejscowości Port de Pollensa w północnej części Majorki ma poślubić swoją wieloletnią partnerkę Xisce Perello.

Z Polaków w Szanghaju wystąpią Hubert Hurkacz i deblista Łukasz Kubot, który rok temu w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo triumfował w tej imprezie.