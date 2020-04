Czegoś takiego jeszcze nie było. Maria Szarapowa publicznie ujawniła swój numer telefonu. Teraz każdy może zadzwonić do Rosjanki. Co więcej, była tenisistka sama zachęca, by jak najwięcej osób skorzystało z tej możliwości.

Na serio. Powiedz mi, jak się masz, zadaj mi pytania lub po prostu się przywitaj. Mile widziane są również wspaniałe przepisy - mówi Szarapowa w filmiku opublikowanym na Twitterze. Reklama W ten sposób Rosjanka chce pomóc ludziom w tym trudnym okresie, jakim jest pandemia koronawirusa. Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję