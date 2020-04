Flipkens przemierzając gminę Hamont-Achel korzystała z systemu nawigacji GPS. Półfinalistka wielkoszlemowego Wimbledonu z 2013 roku zapewniła, że wjechała do Holandii nieświadomie, a gdy tylko się zorientowała w sytuacji, to próbowała jak najszybciej wrócić do Belgii.

Tą trasą okazała się główna droga prowadząca do Lommel. Jadąc nią, widziałam w odległości kilometra stojący na granicy samochód i minęłam go. Wiedziałam, że przekroczenie jej wiąże się z karą finansową, ale nie skorzystałam z żadnego skrótu, bo uważałam, że moje wyjaśnienie sytuacji będzie wystarczające" - relacjonowała w rozmowie z dziennikarzem gazety "Het Laatste Nieuws 34-letnia tenisistka.

Jak się jednak okazało, policjanci byli innego zdania.

Minęłam ich, a chwilę później usłyszałam syrenę i kazali mi zjechać na pobocze jak przestępcy. Nie dali mi szansy się bronić, od razu wlepili mi mandat na 250 euro. Uważam, że pouczenie byłoby lepsze w tej sytuacji - podsumowała niezadowolona Flipkens, która obecnie zajmuje 77. miejsce w światowym rankingu, a w przeszłości była 13. rakietą świata.

Belgijka ma na koncie jeden wygrany turniej WTA w singlu i pięć w deblu.

Międzynarodowa rywalizacja w tenisie została wstrzymana z powodu koronawirusa na początku marca i ten stan potrwa co najmniej do 12 lipca.