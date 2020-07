O zmianach w sztabie Kerber poinformowała w poniedziałek agencja menedżerska 32-letniej zawodniczki. Zaznaczono, że powraca ona do współpracy ze szkoleniowcem, pod okiem którego osiągnęła największe sukcesy.

"W 2016 roku z Torbenem nie tylko zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe, ale też została liderką światowego rankingu. To był najlepszy dotychczas rok w jej karierze" - podkreślono.

Po raz pierwszy 43-letni obecnie Niemiec był szkoleniowcem trenującej w Puszczykowie zawodniczki w latach 2004-2013, a potem 2014-2017. Cztery lata temu pod jego okiem triumfowała w Australian Open i US Open. Następnie pracowała z: Belgiem Wimem Fissette oraz rodakami Rainerem Schuettlerem i Dirkiem Dierem. Kindlmann był w jej sztabie od listopada ubiegłego roku.

Beltz z kolei przez ostatnie 2,5 roku był trenerem Chorwatki Donny Vekic, którą doprowadził z 54. miejsca w rankingu WTA do czołowej dwudziestki. Rozstali się w lipcu, jako powód podając odmienne podejście do kwestii powrotu do rywalizacji po przerwie związanej z pandemią koronawirusa.

Kerber plasuje się obecnie na 21. pozycji na światowej liście.