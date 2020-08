Turniej rozgrywany pod auspicjami Tennis Europe został odwołany wraz z większością tegorocznych imprez do lat 14 i 16. Granie młodzieżowe ma wrócić od września pod rygorystycznymi warunkami sanitarnymi i bez kibiców, o ile i ta data nie zostanie przesunięta, bo zdecydowano, że kategoria do lat 12 póki co nie wraca w ogóle - przekazali organizatorzy w komunikacie.

Reklama

Organizująca zawody na kortach warszawskiej Legii Fundacja Bohdana Tomaszewskiego uznała takie rozwiązanie za słuszne i wskazała, że w zeszłym roku w turnieju tenisistów do lat 16 rywalizowali zawodnicy z 17 państw, co teraz stanowiłoby zbyt duże ryzyko dla nich samych i osób im towarzyszących.

Smutną decyzję ogłaszamy w radosny dzień - 10 sierpnia przypada 99. rocznica urodzin naszego patrona - zaznaczono.

Bohdan Tomaszewski Cup powstał w 1968 roku. Ponad 50-letnia historia czyni ten turniej najstarszym w Polsce i największym w tenisie młodzieżowym, zresztą od kilkunastu lat o międzynarodowym zasięgu. Jedną z jego triumfatorek była Agnieszka Radwańska, finalistka Wimbledonu.

Jak zapewnili organizatorzy, już dziś zapraszają na 53. edycję Bohdan Tomaszewski Cup 2021 rozgrywaną w setną rocznicę urodzin wybitnego dziennikarza, która przypadnie w 2021 roku.