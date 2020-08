Rywalami Hurkacza i Isnera w 1/8 finału będą albo Hiszpan Pablo Carreno Busta i Australijczyk Alex de Minaur, albo rozstawieni z numerem czwartym Chorwat Ivan Dodig i Słowak Filip Polasek.

W deblu startuje także Łukasz Kubot w parze z Marcelo Melo. Polak i Brazylijczyk są rozstawieni numerem drugim i na początek zagrają z Chorwatem Mate Pavicem i innym reprezentantem Brazylii Bruno Soaresem.

W singlu z Polaków wystartuje tylko Hurkacz. Kamil Majchrzak odpadł w eliminacjach.

W 2. rundzie turnieju WTA (1/8 finału) rywalkami polsko-słowackiego duetu będą albo reprezentantki gospodarzy Asia Muhammad i Taylor Townsend, albo inna Amerykanka Bethanie Mattek-Sands i Chinka Shuai Zhang.

W deblu rywalizować będzie także Magda Linette w parze z Brytyjką Heather Watson. W 1. rundzie zmierzą się z Amerykankami Cori Gauff i Catherine McNally.

Obie Polki wystąpią także w grze pojedynczej. Na początek Linette zagra z Rosjanką Wierą Zwonariową, a Świątek - z Amerykanką Christiną McHale.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.