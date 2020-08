W grze podwójnej startuje także Łukasz Kubot w parze z Brazylijczykiem Marcelo Melo. We wtorek w 2. rundzie ich rywalami będą Amerykanie Steve Johnson i Austin Krajicek.

W singlu z Polaków rywalizował tylko Hurkacz. W pierwszej rundzie lepszy okazał się jego deblowy partner Isner. Kamil Majchrzak odpadł natomiast w eliminacjach.

Turniej Western & Southern Open zwykle odbywa się w stanie Ohio, ale w tym roku z powodu pandemii koronawirusa przeniesiono go do Nowego Jorku, gdzie 31 sierpnia rozpocznie się wielkoszlemowy US Open.

Pablo Carreno Busta, Alex de Minaur (Hiszpania, Australia) - Hubert Hurkacz, John Isner (Polska, USA) 7:6 (8-6), 7:5