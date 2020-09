W pierwszej partii Kubot i Melo odrobili stratę 3:5, ale w zaciętym tie-breaku górą byli rywale. Potem wyżej notowany z duetów szybko doprowadził do remisu w całym pojedynku, ale w supertie-breaku od stanu 3-3 Mahut i Paire zdobyli trzy punkty z rzędu i nie zmarnowali tej przewagi.

To drugi turniej z rzędu, w którym zaliczani do światowej czołówki Polak i Brazylijczyk odpadli już w pierwszej rundzie. Wcześniej to samo spotkało ich niespodziewanie w wielkoszlemowym US Open. Lubinianin, który w ubiegłym tygodniu został po raz pierwszy ojcem, wskazywał wówczas, że po półrocznej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa jemu i jego partnerowi brakuje przede wszystkim zgrania.

Paire tuż przed rozpoczęciem US Open został wykluczony z turnieju z powodu pozytywnego wyniku testu na obecność Covid-19. W stolicy Italii startuje też w singlu - w poniedziałek przegrał w tej konkurencji mecz otwarcia.

W czwartek o 1/8 finału w grze pojedynczej powalczy Hubert Hurkacz, którego przeciwnikiem będzie rozstawiony z "dziewiątką" Rosjanin Andriej Rublow.