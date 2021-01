Zgodnie z wytycznymi tenisiści, którzy mają wziąć udział w rozpoczynającym się 8 lutego turnieju wielkoszlemowym w Melbourne, powinni od czwartku do soboty przylecieć na antypody. Chodziło o to, aby poddali się 14-dniowej izolacji, ale w przypadku uzyskania negatywnych rezultatów testu mogli opuszczać hotelowe pokoje na pięć godzin dziennie, by trenować ze wskazanym wcześniej partnerem.

Tymczasem 24 zawodniczek i zawodników, którzy podróżowali z osobami zakażonymi, nie będzie miało możliwości trenowania na korcie przez dwa tygodnie. W ich sytuacji codzienne ćwiczenia będą musiały ograniczyć się m.in. do roweru stacjonarnego w pokoju.

Urzędnicy ds. zdrowia stanu Wiktoria poinformowali, że chorzy to członek załogi samolotu i uczestnik Australian Open, który nie jest zawodnikiem. Niektóre media wskazują, że chodzi o jednego z trenerów.

„Pozostałych 66 pasażerów lotu jest traktowanych jako przypadki kontaktu. Żaden tenisista, ani osoba z jego sztabu, nie będzie mógł przerwać kwarantanny, aby wziąć udział w szkoleniu (przed Australian Open)” – poinformowano w komunikacie.

Według australijskiej prasy, wśród grających poddanych bezwzględnej izolacji są m.in. Białorusinka Wiktoria Azarenka (zwyciężczyni Australian Open w 2012 i 2013 roku), Amerykanka Sloane Stephens i Japończyk Kei Nishikori.

W Melbourna zagra troje polskich singlistów: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak.

Tegoroczna edycja Australia Open odbędzie się w dniach 8-21 lutego.