Radwańska, która zajmuje 259. miejsce w rankingu WTA, była rozstawiona w stolicy Rosji z numerem piątym. Młodsza o 10 lat Gatouka plasuje się na 362. pozycji.

Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo potrzebuję jak najwięcej takich turniejów i wygranych meczów. Po kolejnej kontuzji postanowiłam wrócić do tenisa i jak na razie idzie mi bardzo dobrze. To mój siódmy wygrany turniej ITF w karierze. Wiadomo, że moje ambicje sięgają wyżej, ale krok po kroku odrabiam straty spowodowane kilkumiesięczną przerwą w grze. Wierzę, że stopniowo będę skutecznie budować ranking i wrócę do czołowej setki na liście WTA - zaznaczyła cytowana przez Polski Związek Tenisowy młodsza siostra Agnieszki Radwańskiej i była 29. rakieta świata.

Poprzedni sukces w turnieju ITF (trzecie pod względem rangi międzynarodowe zawody tenisowe) odniosła w 2019 roku.

Sukces 20-letniej Polki

W niedzielę w imprezie tej samej rangi w Monastyrze (pula nagród 15 tys. dol.) zwyciężyła Weronika Falkowska (442. WTA). W finale pokonała Francescę Curmi z Malty 6:2, 6:0. 20-letnia Polka wystąpiła też w decydującym meczu debla, ale w tym wypadku lepsze od niej i Słowaczki Viktorii Morvayovej były rywalki.

Falkowska rywalizowała w tym tunezyjskim mieście także w ubiegłym tygodniu i wówczas również była najlepsza (wówczas zarówno w singlu, jak i w deblu). Na koncie ma dwa tytuły w zmaganiach ITF w grze pojedynczej.

W Monastyrze startował w tym tygodniu także Daniel Michalski, który razem z Hiszpanem Carlosem Sanchezem-Joverem triumfował w grze podwójnej.