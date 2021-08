Djokovic doszedł do półfinału olimpijskich zmagań w Japonii, ale nie zdołał zdobyć żadnego medalu (rywalizował też w mikście).

"Potrzebuję trochę więcej czasu, aby dojść do siebie i odzyskać siły po dość wyczerpującej podróży" – napisał Djokovic w mediach społecznościowych.

Djokovic: Skupię się na US Open

"Niestety, oznacza to, że nie będę gotowy do rywalizacji w Cincinnati w tym roku, więc skupię się na US Open i spędzę trochę więcej czasu z rodziną. Do zobaczenia w Nowym Jorku" - dodał utytułowany tenisista.

34-letni Djokovic to triumfator 20 turniejów wielkoszlemowych. Jeżeli zwycięży w zbliżającym się US Open (początek 30 sierpnia), zostanie pierwszym tenisistą od czasu Roda Lavera w 1969 roku, który wygrał wszystkie cztery główne turnieje w ciągu roku - wcześniej Serb był najlepszy w Australian Open, French Open i Wimbledonie.