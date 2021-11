Hubert Hurkacz pokonał niemieckiego tenisistę Dominika Koepfera 4:6, 7:5, 6:2 i awansował do ćwierćfinału halowego turnieju ATP rangi Masters 1000 w Paryżu. To kolejny krok Polaka do występu w kończącej sezon imprezie masters - ATP Finals.

W piątek w ćwierćfinale rywalem 24-letniego wrocławianina będzie Australijczyk James Duckworth. Reklama Hurkacz walczy o jedno z dwóch ostatnich wolnych miejsc w ATP Finals, który w dniach 14-21 listopada z udziałem ośmiu najlepszych tenisistów sezonu rozegrany zostanie w Turynie. Wynik meczu 1/8 finału:

Hubert Hurkacz (Polska, 7) - Dominik Koepfer (Niemcy) 4:6, 7:5, 6:2. Cezary Faber