Kolejne lokaty zajmują Niemiec Alexander Zverev i Hiszpan Rafael Nadal.

W zakończonym w niedzielę turnieju w Monte Carlo Hurkacz dotarł do ćwierćfinału. Dzięki temu zmniejszył dystans punktowy do bezpośrednio wyprzedzających go zawodników.

W Monako po raz drugi z rzędu najlepszy był Stefanos Tsitsipas. Grek w rankingu nadal jest piąty z dużą stratą do ścisłej czołówki. Aż o 19 pozycji - z 46. na najwyższą w karierze 27. - przesunął się jego finałowy rywal Hiszpan Alejandro Davidovich Fokina.

Nieznacznie - z 75. na 76. miejsce - spadł Kamil Majchrzak.

