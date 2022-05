On bije tyle rekordów, choć ma 19 lat. Obecnie jest najlepszym tenisistą świata, bezdyskusyjnie - ocenił Djokovic na konferencji prasowej w Rzymie, gdzie wystąpi w turnieju identycznej rangi co w stolicy Hiszpanii.

W półfinale w Madrycie Djokovic przegrał z Alcarazem. Młody Hiszpan wyeliminował wcześniej swojego słynnego rodaka Rafaela Nadala, a w finale wygrał z Niemcem Alexandrem Zverevem.

To jest zawodnik kompletny. W Roland Garros będzie jednym z wielkich faworytów, mimo że nigdy jeszcze nie wytrwał do drugiego tygodnia w turniejach wielkoszlemowych - dodał Serb.

W tym roku Alcaraz wygrał już cztery turnieje ATP. Wcześniej był najlepszy w Rio de Janeiro, Miami i Barcelonie, a w rankingu światowym awansował na szóste miejsce.

Djokovic pochwalił decyzję Alcaraza o rezygnacji ze startu w Rzymie, żeby lepiej przygotować się do French Open w Paryżu. To dobra decyzja - ocenił "Djoko", który sam nie zdecydował się na taki krok. We wtorek zmierzy się z Rosjaninem Asłanem Karacewem. Tego dnia planowany jest także mecz rozstawionego z numerem 11. Huberta Hurkacza z Belgiem Davidem Goffinem.

Zmagania w stolicy Włoch już się rozpoczęły i potrwają do niedzieli. To ostatnia tak prestiżowa impreza przed wielkoszlemowym French Open (22 maja - 5 czerwca).