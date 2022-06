W tym sezonie wygrała już sześć turniejów, a ostatniej porażki doznała w połowie lutego. Jej seria zwycięskich meczów po sobotnim finale na kortach im. Rolanda Garrosa urosła do 35.

21-letnia tenisistka z Raszyna w ubiegłym roku triumfowała w Adelajdzie oraz w Rzymie. Pod koniec lutego br. wygrała imprezę w Dausze, a następnie w Indian Wells, Miami i Stuttgarcie. Natomiast w 2019 roku przegrała decydujące spotkanie w Lugano.

Poza dwoma triumfami w stolicy Francji, w Wielkim Szlemie ma w dorobku tegoroczny półfinał Australian Open, a w dwóch pozostałych imprezach tej rangi - Wimbledonie i US Open - jej najlepszym rezultatem pozostaje 1/8 finału, do której to fazy dotarła w poprzednim sezonie.

Sukcesy Igi Świątek:



wygrane turnieje WTA (7):



- 2021, Adelajda, korty twarde (pula nagród 535,5 tys. dol.)

- 2021, Rzym, korty ziemne (pula nagród 1,58 mln euro)

- 2022, Dauha, korty twarde (pula nagród 2,33 mln dol.)

- 2022, Indian Wells, korty twarde (pula nagród 8,58 mln dol.)

- 2022, Miami, korty twarde (pula nagród 8,58 mln dolarów)

- 2022, Stuttgart, korty ziemne (pula nagród 611,2 tys. euro)

- 2022, Rzym, korty ziemne (pula nagród 2,53 mln dolarów)



przegrane finały w turniejach WTA (1):



- 2019, Lugano, korty ziemne (pula nagród 250 tys. dol.)



osiągnięcia w Wielkim Szlemie:



Australian Open - półfinał (2022)

French Open - zwycięstwo (2020, 2022)

Wimbledon - 1/8 finału (2021)

US Open - 1/8 finału (2021)