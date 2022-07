Zajmująca 86. miejsce w rankingu WTA Fręch była rozstawiona w zawodach z numerem jeden. Przed turniejem podkreślała, że potrzebuje czasu, by przestawić się z kortów trawiastych na ceglane. Zawodniczka Górnika Bytom przed przyjazdem do Polski dotarła do trzeciej rundy wielkoszlemowego Wimbledonu, a odpadła po porażce z Rumunką Simoną Halep 4:6, 1:6.

Okazało się, że ta zmiana nawierzchni jej nie przeszkodziła w drodze po piąty w karierze, a trzeci z rzędu tytuł mistrzowski. W finale problemy miała tylko momentami w drugim secie.

Rywalizację deblową wygrały pary Marcelina Podlińska - Wiktoria Rutkowska i Jan Zieliński - Kacper Żuk.

Rok temu mistrzowie w singlu otrzymali w nagrodę Mercedesy klasy A, teraz wyjadą większymi modelami CLA. Przegrani finaliści singla dostaną po 55 tys. złotych, zwycięzcy debli – po 38 tys. na parę. Pula nagród Esvelo 96. Narodowych MP przekracza milion złotych.

autor: Piotr Girczys