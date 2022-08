We wtorek do rywalizacji w wielkoszlemowym US Open przystąpi Iga Świątek. Liderka rankingu tenisistek o godzinie 17.00 czasu polskiego zagra w 1. rundzie z Włoszką Jasmine Paolini. Tego samego dnia rozstawiony z numerem ósmym Hubert Hurkacz zmierzy się z Niemcem Oscarem Otte.

Godziny meczów Hurkacza i pozostałych biało-czerwonych nie są jeszcze znane. Również we wtorek Magda Linette zmierzy się z rozstawioną z numerem 22. Czeszką Karoliną Pliskovą. Reklama Dwoje Polaków na korty wyjdzie już w poniedziałek. Magdalena Fręch zagra z Kanadyjką Rebeccą Marino, a Kamil Majchrzak z Chilijczykiem Alejandro Tabilo. US Open nie dla Chwalińskiej. Odpadła w eliminacjach Zobacz również Tytułu w singlu bronią Brytyjka Emma Raducanu i Rosjanin Daniił Miedwiediew. Z powodu braku szczepienia przeciw COVID-19 do Stanów Zjednoczonych nie mógł przyjechać Serb Novak Djokovic. Michał Ignasiewicz Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję