Federer nie pojawił się na korcie od zeszłorocznego Wimbledonu, gdzie w ćwierćfinale wyeliminował go Hubert Hurkacz. Później poddał się operacji kolana i choć oficjalnie nie ogłosił zakończenia kariery, to coraz mniej wskazuje, że zawodnik z Bazylei wróci jeszcze do profesjonalnej rywalizacji.

Mimo to - według szacunków "Forbesa" - 20-krotny triumfator imprez wielkoszlemowych z tytułu rozmaitych kontraktów reklamowych i przedsięwzięć biznesowych zarobił w ostatnich 12 miesiącach 90 milionów dolarów brutto.

Druga na liście jest Naomi Osaka z przychodem w wysokości 56,2 mln USD, choć w jej przypadku część zarobków pochodzi z występów na korcie. Japonka jednak, m.in. z powodu kłopotów psychicznych, nie odniosła w minionych miesiącach spektakularnych sukcesów, a ostatni wielki triumf to zwycięstwo w Australian Open 2021. 24-latka założyła jednak firmę medialną we współpracy z czterokrotnym mistrzem NBA LeBronem Jamesem oraz agencję marketingu sportowego.

Osaka w rankingu "Forbesa" wyprzedziła 23-krotną zwyciężczynię turniejów Wielkiego Szlema Serenę Williams, która prawdopodobnie po rozpoczynającym się w poniedziałek US Open oficjalnie ogłosi zakończenie sportowej kariery. Amerykanka, która we wrześniu skończy 41 lat, zarobiła od poprzednich zmagań na kortach Flushing Meadows w Nowym Jorku 35,1 mln dolarów.

Kolejne pozycje w zestawieniu zajmują tenisiści u szczytu kariery - Hiszpan Rafael Nadal - 31,4 mln i Serb Novak Djokovic - 27,1 mln USD.

Szósta z przychodem rzędu 21,2 mln USD jest debiutująca na liście Emma Raducanu. Brytyjka, córka Chinki i Rumuna, została pierwszą kwalifikantką, która w erze Open triumfowała w imprezie wielkoszlemowej. Dokonała tego przed rokiem w nowojorskim US Open.

Pozostałe cztery miejsca w czołowej dziesiątce zajmują: lider światowego rankingu Rosjanin Daniił Miedwiediew - 19,3 mln USD, pozostający od dłuższego czasu bez sportowych sukcesów Japończyk Kei Nishikori - 13,2 mln, Amerykanka Venus Williams - 12 mln oraz wschodząca gwiazda męskiego touru 19-letni Hiszpan Carlos Alcaraz - 10,9 mln dolarów.

Jak wyjaśniono, kwoty zarobków na korcie pochodzącą z oficjalnych danych WTA bądź ATP za ostatnie 12 miesięcy, począwszy od US Open 2021. Szacunki dot. zarobków "pozakortowych" zostały ustalone na podstawie rozmów z osobami z branży i obejmują dochody z reklam, licencji, sprzedaży pamiątek czy działalności biznesowej, m.in. udziałów w różnych firmach. Analiza nie zawiera odliczeń podatkowych i prowizji dla agentów czy pośredników.