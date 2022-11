Rywalizacja Włochów z Amerykanami rozpoczęła się od starcia Lorenzo Sonego z Francesem Tiafoe. Niżej notowany Europejczyk potrzebował tylko dwóch setów, by pokonać 19. w rankingu ATP Tiafoe.

Z roli faworyta wywiązał się dziewiąty tenisista światowego zestawienia Taylor Fritz, który w dwóch partiach pokonał Lorenzo Musettiego. O tym, kto zagra w półfinale decydował więc mecz deblowy. W nim dość pewnie triumfowali Simone Bolelli i Fabio Fognini.

Spotkanie deblowe musiało rozstrzygnąć także rywalizację Niemców z Kanadyjczykami. Ostatecznie po nierównym starciu i trzech setach lepsi byli Vasek Pospisil i Denis Shapovalov. Wcześniej Niemiec Jan-Lennard Struff w trzech partiach wygrał z Shapovalovem, a Kanadyjczyk Felix Auger-Aliassime pokonał Niemca Oscara Otte w dwóch odsłonach.

We wtorek awans do półfinału wywalczyli Australijczycy, którzy w dwóch meczach pokonali Holendrów, a w środę Chorwaci, którzy także potrzebowali dwóch spotkań, by wygrać z Hiszpanami. Ekipy te zmierzą się w piątek. Półfinał Włochów z Kanadyjczykami zostanie rozegrany w sobotę. Finał zaplanowano na niedzielę.

W Grupie Światowej I do rywalizacji przystąpiło szesnaście ekip - zostały podzielone na cztery grupy. Do fazy pucharowej dostały się po dwie drużyny z każdej. Od ćwierćfinału rywalizacja toczy się systemem pucharowym w Maladze.

Broniąca trofeum Rosja, która w ostatnim finale wygrała z Chorwacją 2:0, wskutek sankcji nałożonych przez Międzynarodową Federację Tenisową (ITF) po inwazji zbrojnej na Ukrainę została wykluczona z rozgrywek.