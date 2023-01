W skład komitetu wykonawczego PTPA weszło osiem osób: oprócz Polaka i dwóch współzałożycieli także Tunezyjka Ons Jabeur, Amerykanie John Isner i Bethanie Mattek-Sands, Hiszpanka Paula Badosa oraz Chinka Saisai Zheng.

Reklama

Wszystko wskazuje na to, że będzie to wielki moment dla naszego sportu. Każdy gracz, którego mamy w swoich szeregach, jest szanowany, bardzo lubiany, inteligentny... Będą to ogromne aktywa i mamy szczęście, że dołączyli do nas - powiedział Pospisil agencji Reuters.

PTPA ma bronić interesów tenisistów niezależnie od Rady Zawodników ATP.

W 2020 roku Djokovic zrezygnował z funkcji szefa Rady Zawodników ATP, a Pospisil z reprezentowania w niej graczy z miejsc 51-100 na światowej liście i ogłosili powstanie PTPA. Tej inicjatywy nie poparli wtedy inni przedstawiciele Rady Zawodników ATP, m.in. Szwajcar Roger Federer i Hiszpan Rafael Nadal, a nawet wyrazili sprzeciw.

Reklama

Nowe stowarzyszenie dopiero teraz nabiera kształtów i ma reprezentować interesy także zawodowych tenisistek.