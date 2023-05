Mecz nieznacznie lepiej rozpoczęła 39. w rankingu WTA Kostjuk, która jako pierwsza przełamała rywalkę i objęła prowadzenie 3:2. To zmotywowało Sabalenkę, która wygrała cztery gemy z rzędu i zakończyła pierwszego seta wynikiem 6:3.

Reklama

W drugiej partii Białorusinka całkowicie zdominowała rywalkę, pozwalając jej na zwycięstwo tylko w dwóch gemach.

Reklama

W drugiej rundzie rywalką aktualnej wiceliderki światowego rankingu będzie lepsza ze starcia Węgierki Panny Udvardy z Białorusinką Iryną Szymanowicz. W trzeciej rundzie potencjalną przeciwniczką Sabalenki jest Magdalena Fręch, która również w niedzielę wygrała mecz pierwszej rundy z Chinką Shuai Zhang 6:1, 6:1.

Białorusinka ma w Paryżu szansę na objęcie prowadzenia w rankingu WTA, bowiem do aktualnej liderki Igi Świątek traci tylko 1399 punktów. Polka w stolicy Francji broni tytułu i 2000 punktów rankingowych.

W niedzielę (ok. g. 14:00) rywalizację we French Open rozpocznie także Magda Linette, która zmierzy się z Kanadyjką Leylah Fernandez. We wtorek do gry wkroczy Świątek. Jej rywalką będzie Hiszpanka Cristina Bucsa.

Wynik meczu 1. rundy:

Aryna Sabalenka (Białoruś, 2) - Marta Kostjuk 6:3, 6:2