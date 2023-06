"Nie popieram wojny, co znaczy, że nie popieram teraz Łukaszenki" - powiedziała Aryna Sabalenka. We wtorek białoruska tenisistka pokonała Ukrainkę Jelinę Switolinę 6:4, 6:4 i awansowała do półfinału wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open w Paryżu.

Sabalenka fotografowana z prezydentem Białorusi

Niewygodne pytania na konferencjach prasowych

Pierwszy w karierze awans Sabalenki do półfinału turnieju w Paryżu Reklama Sabalenka wróciła do spotkań z dziennikarzami po dwóch konferencjach prasowych, na których się nie pojawiła. Tak jak można było się spodziewać, już pierwsze pytanie z sali nie dotyczyło kwestii sportowych, a tego dlaczego po spotkaniu Białorusinka podeszła do siatki i czekała na Switolinę, choć wiedziała, że ta nie poda jej ręki. Z powodu wojny Ukrainki nie wykonują tego gestu wobec rywalek z Rosji i Białorusi. Nie wiem, to był instynkt. Zawsze tak robię po meczach - odparła Sabalenka. Reklama Sabalenka fotografowana z prezydentem Białorusi Następnie Białorusinka była pytana czemu teraz nawołuje do oddzielania sportu i polityki, choć w przeszłości była fotografowana z prezydentem Białorusi Aleksandrem Łukaszenko oraz o to, czy nadal go popiera. Reklama Nie popieram wojny, co znaczy, że nie popieram teraz Łukaszenki - podkreśliła. Aryna Sabalenka po raz pierwszy przebrnęła trzecią rundę French Open Zobacz również Graliśmy wiele meczów Fed Cup w Białorusi. Przychodził na nie i robił sobie z nami zdjęcia. Nic złego nie działo się wówczas w Białorusi, Ukrainie, czy Rosji - powiedziała o zdjęciach z Łukaszenką. Nie chcę, aby mieszano sport z polityką, bo jestem 25-letnią tenisistką. Jeśli chciałabym się zajmować polityką, to nie byłoby mnie tutaj. Chcę po prostu być tenisistką - dodała. Niewygodne pytania na konferencjach prasowych Cień wojny nad Sabalenką wisiał od początku paryskich zmagań. Już w pierwszej rundzie grała z Ukrainką Martą Kostiuk, a na konferencjach prasowych niewygodne pytania Białorusince zadawała Daria Meszczeriakowa. Ukraińska dziennikarka pracę w stolicy Francji zakończyła w sobotę. W efekcie po meczach trzeciej rundy i 1/8 finału Sabalenka nie spotkała się z mediami, a decyzję tłumaczyła troską o własne samopoczucie oraz tym, że "nie czuła się bezpiecznie". Iga Świątek w ćwierćfinale French Open! Zobacz również Zawsze szanowałam konferencje prasowe, zawsze byłam otwarta na pytania. Czułam się źle nie przychodząc na konferencję, nie mogłam spać w nocy. Dziękuję, że dziś jesteście i interesujecie się mną - powiedziała we wtorek. Nie żałuję jednak tej decyzji, bo po tamtej konferencji (31 maja - PAP) czułam się naprawdę źle. Jakbym brała udział w politycznym przedstawieniu. Nie jestem ekspertem od polityki, tylko tenisistką. Potrzebowałam czasu, aby się pozbierać. Pytajcie o co chcecie, dostaniecie odpowiedzi. Dziś czuję się bezpiecznie, bo nikt nie wkłada mi słów w usta - dodała. Pierwszy w karierze awans Sabalenki do półfinału turnieju w Paryżu Sabalenka po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału French Open. O finał w czwartek powalczy z Czeszką Karoliną Muchovą. W środę swój mecz w ćwierćfinale rozegra broniąca tytułu Iga Świątek. Liderka światowego rankingu zmierzy się z Amerykanką Cori Gauff (nr 6.). Z Paryża - Wojciech Kruk-Pielesiak.