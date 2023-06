22-letnia Świątek wcześniej wzniosła Puchar Suzanne Lenglen w 2020 oraz 2022 roku. W sobotę została najmłodszą od 1992 roku tenisistką, której udało się obronić tytuł we French Open. Ponad trzy dekady temu dokonała tego wówczas 18-letnia Monica Seles.

Od kilku lat (Świątek - PAP) buduje tę szczególną relację z Rolandem Garrosem. Wciąż jest młoda, zwyciężyła tu po raz pierwszy w 2020 roku i można sobie wyobrazić, że wzniesie to trofeum jeszcze wiele razy - oceniła Mauresmo.

Była liderka światowego rankingu i triumfatorka wielkoszlemowych Australian Open i Wimbledonu w 2006 roku uważa, że Polka dysponuje umiejętnościami, które pozwolą jej dominować na kortach ziemnych.

Jej styl gry idealnie pasuje do tej nawierzchni. Wyjątkowo dobrze się porusza i ślizga, a do tego jest bardzo odporna mentalnie - zaznaczyła Mauresmo.

Zapytana, czy Świątek może pobić należący do Hiszpana Rafaela Nadala rekord 14 zwycięstw we French Open, Francuzka odpowiedziała: Od trzech do 14 - to daleka droga, ale fakty są takie, że wygrała trzy razy w ostatnich czterech latach…

Polka ma już cztery triumfy w imprezach wielkoszlemowych - zwyciężyła także w ubiegłorocznym US Open.