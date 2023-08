22-letnia Polka wygrała już cztery turnieje wielkoszlemowe, w tym przed rokiem na kortach Flushing Meadows. Zastrzegła jednak, że mentalnie nie koncentruje się na obronie tytułu.

Miałam już wiele okazji do grania w turniejach jako obrończyni tytułu, ale mi nie chodzi o to, żeby czegoś bronić. Chodzi o to, żeby dać z siebie wszystko, krok po kroku, dzień po dniu. Nie skupiam się na efekcie końcowym. Skupiam się na następnym meczu i każdy z nich to inna historia. Ale to oczywiste, że gram, żeby wygrywać – podkreśliła Świątek.

Zapytana o rolę psycholożki w jej sukcesach, liderka światowego rankingu odpowiedziała krótko: Jestem pewna, że praca z psychologiem pomaga mi rywalizować na najwyższym możliwym poziomie. Na tym etapie po prostu mi to odpowiada, więc nie zamierzam tego zmieniać.

Dodała, że istotne są dla niej kwestie niezwiązane bezpośrednio ze sportem.

Przede wszystkim zawsze staram się być po prostu dobrym człowiekiem i to jest dla mnie najważniejsze. Myślę, że bycie liderką wymaga ciągłych dostosowań i przemyśleń. Nie jest to łatwe, gdy wszyscy czegoś od ciebie oczekują… i czasem dla niektórych to za mało. Jestem tylko człowiekiem i są tematy, o których chcę porozmawiać, i takie, które wolę zachować dla siebie. Czuję, że dzięki mojej pozycji mam pewien wpływ na różne rzeczy i nie chcę tego marnować. Jednocześnie muszę pamiętać o sobie, dobrym samopoczuciu, zdrowiu. Ciągle się uczę, jak utrzymać tę równowagę i jednocześnie starać się coś zmienić na lepsze - powiedziała Światek.

Świątek wspiera Ukrainę

Polka aktywnie wspiera zaatakowaną przez Rosję Ukrainę, co objawia się m.in. grą z przypiętą do czapki żółto-niebieską wstążeczką. Z kolei za przykład dbałości o kondycję i dobre samopoczucie może służyć rezygnacja z gry w turnieju drużynowym Billie Kean King Cup w listopadzie ubiegłego roku, ponieważ odbył się on bezpośrednio po mastersie WTA.

Świątek ma świadomość, jak ważne w życiu każdego człowieka jest zdrowie psychiczne. Wspiera organizacje charytatywne niosące pomoc psychologiczną i zwraca uwagę na to, jak wiele negatywnych emocji jest wyrażanych w internecie.

Ilość nienawiści i krytyki, jaką spotykam ja i mój zespół nawet po przegraniu seta, jest po prostu śmieszna. Chcę zachęcić ludzi, aby byli bardziej rozważni podczas komentowania w internecie - podkreśliła.

Nowoczesny styl życia, technologia, codzienny pośpiech utrudniają dbanie o siebie. Dlatego w zasadzie każdemu trzeba czasem przypomnieć o mocy codziennych drobiazgów, które pomagają nam być zdrowymi i szczęśliwymi - dodała.

W rozpoczynającym się w poniedziałek US Open Świątek pierwszą przeszkodą Świątek na drodze do obrony tytułu będzie Szwedka Rebecca Peterson.